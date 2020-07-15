На дороге под Воронежем после ДТП сгорела «Дэу Нексия»

15 Июль 2020 2020-07-15T09:21:35+03:00

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Во вторник вечером многие воронежцы стали свидетелями последствий чудовищной аварии, произошедшей на Тамбовской трассе на выезде из города. В 18.44 в районе села Бабяково столкнулись «Дэу Нексия» и «Газель Хино». Сразу после ДТП легковушка загорелась и в считанные минуты превратилась в груду обугленного металла. Учитывая состояние «Нексии» - в результате аварии она оказалась практически сплющенной – у водителя не было шансов выжить. Водитель «Газели», по словам очевидцев, был пристегнут, и поэтому не пострадал.

На месте ДТП работал расчет спасателей, пожарная машина и полицейские.

Комментируя аварию в соцсетях, воронежцы сошлись во мнении, что эта трасса в последнее время стала смертельно опасной. А с заселением нового микрорайона «Черемушки» - еще и перегруженной. В связи с этим в ГИБДД рассматривают возможность установки здесь светофора или даже строительства развязки.

ИСТОЧНИК KP.RU