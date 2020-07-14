Под Воронежем уничтожили 50-килограммовую авиабомбу и ручную гранату

14 Июль 2020 2020-07-14T21:13:19+03:00

Фото с места ЧП. Предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

Взрывные устройства ждали своего часа со времен Великой Отечественной войны

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Сегодня на полигоне Погоново уничтожили 50-килограммовую авиационную бомбу и ручную гранату РГД 33.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, взрывные устройства времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории Воронежа. Затем по заявке мэрии их уничтожил расчет аварийно-спасательной службы области. Произошло это в 17.30 на специальной подрывной площадке полигона в Хохольском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU