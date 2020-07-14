В Воронежской области нашли пропавшего на озере мужчину
К сожалению, он погиб
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Из официальной группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети стало известно о судьбе пропавшего без вести 35-летнего жителя Бобровского района Евгения А. Сообщается, что мужчина погиб.
Перед этим 11 июля он отдыхал с семьей на озере в селе Коршево. Вечером в субботу куда-то отлучился, и с тех пор никто из родных его не видел. Сначала они его искали сами, затем обратились в полицию и к волонтерам. Сегодня утром прибрежную зону озера и поля возле него облетали беспилотники. Вероятно, с их помощью и удалось обнаружить мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU