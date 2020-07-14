2020-07-14T20:10:57+03:00
Общество

В Воронеже увеличилось число прямых авиарейсов до Крыма

Теперь летать в Симферополь можно будет четыре раза в неделю
Татьяна МИСТЮКОВА
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В воздушной гавани сегодня встретили первый борт «ИрАэро» - «Сухой Суперджет 100». Фото международного аэропорта Воронеж имени Петра IВ воздушной гавани сегодня встретили первый борт «ИрАэро» - «Сухой Суперджет 100». Фото международного аэропорта Воронеж имени Петра I
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В воронежский аэропорт пришел второй перевозчик, осуществляющий прямые рейсы до Симферополя. Это сибирская авиакомпания «ИрАэро». Она будет летать в Крым по вторникам, начиная с сегодняшнего дня. Купить билет на прямые рейсы из Воронежа до Симферополя и обратно, как сообщает перевозчик, можно до 29 сентября. Время перелета между региональными столицами займет около двух часов.

Кроме того, улететь напрямую из Воронежа в Крым можно на самолетах другой российской авиакомпании Nordwind: у нее по расписанию рейсы стоят три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и воскресеньям, в обратном направлении – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Прямые рейсы по этому направлению перевозчик продолжит до 22 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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