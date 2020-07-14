2020-07-14T19:46:27+03:00
Происшествия

В Воронежской области сбежавший квартирант прихватил с собой фен, плед, подушки и постельное белье

Теперь ему придется отрабатывать свой "поступок" в течение 150 часов
Татьяна МИСТЮКОВА
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Кантемировский районный суд отправил местного жителя на 150-часовые обязательные работы.

И все из-за того, что осужденный 27-летний мужчина широким жестом покинул съемную квартиру - 31 марта текущего года, покидая временное жилье, он вынес оттуда фен, утюг, плед, два одеяла, комплект постельного белья и три подушки.

Все это добро кантемировец сложил в свои сумки и скрылся с места преступления.

Впоследствии хозяйка квартиры подсчитала, что постоялец ее ограбил на 10,3 тысячи рублей и обратилась в полицию. Злоумышленника быстро нашли, и он даже вернул награбленное. Учитывая все факты, суд назначил ему 150 часов исправительных работ. Сообщается, что пока приговор не вступил в законную силу, и, значит, у молодого мужчины есть время, чтобы набраться сил перед отработкой наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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