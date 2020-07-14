2020-07-14T19:26:53+03:00
Происшествия

Воронежский суд отправил членов религиозной секты "Свидетели Иеговы" в СИЗО

Восемь последователям культа останутся под стражей почти два месяца
Татьяна МИСТЮКОВА
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Ленинский районный суд Воронежа отправил в СИЗО на один месяц и 22 дня восемь активных последователей и организаторов местной ячейки запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы". Они останутся под стражей по третье сентября включительно за экстремизм: сектанты проводили на территории Воронежа и области собрания, религиозные выступления и богослужения и вели проповедническую деятельность, привлекая новых сторонников.

Напомним, вчера в Воронеже в домах участников секты прошли обыски. По сообщению регионального следственного комитета, в отношении 10 адептов возбудили уголовные дела. Однако на время следствия арестовали, как понятно из сообщения суда, не всех.

- По версии следствия, с июня 2018 года по девятое февраля текущего в Воронеже и Воронежской области 10 членов секты, признанной в Российской Федерации экстремистской, предпринимали активные меры по продолжению деятельности местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Центральная, Воронеж», которая входит в структуру централизованной религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», - сообщили в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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