Каждый второй воронежец признался, что из-за пандемии коронавируса его доходы упали

14 Июль 2020 2020-07-14T17:40:32+03:00

Впрочем, многие не ощутили на себе последствий пандемии Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Увеличить свои заработки в это непростое время удалось лишь единицам

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После того, как каждый пятый воронежец признался, что не сможет отправиться в отпуск после пандемии из-за финансовых проблем, мы вместе с социологической службой «Ваше мнение!» решили узнать у горожан, как ситуация с коронавирусом в целом отразилась на их финансах.

Все-таки даже по официальной статистике у воронежцев снизилась и реальная, и номинальная зарплата. Но насколько с этими цифрами соотносится реальное мнение горожан?

Так, каждый второй опрошенный заявил, что эпидемия коронавируса и последовавшая за ней самоизоляция отразились на его кошельке. И если 27,6% респондентов отвечали, что их доходы снизились незначительно, то еще 28,1% признались, что резко потеряли в деньгах.

Еще для 34,9% воронежцев все осталось по-прежнему. Они не ощутили на себе последствий этой нестандартной ситуации.

Есть и те, кому удалось за прошедшие месяцы даже поправить свое положение: у 3,9% воронежцев доходы незначительно выросли, а еще 0,6% и вовсе заработали гораздо больше, чем раньше. Остальные участники опроса затруднились ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU