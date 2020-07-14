В Воронеже на видео попала драка пенсионера на «семерке» с водителем «Шкоды»
13 июля довольно мерзко повел себя водитель «Шкоды» - на вид мужчина лет 25-30. На размещенном 14 июля в паблике «Мой и твой Воронеж» видео заметно, что он и водитель «семерки» поочередно «подрезали» друг друга. Пока не подъехали к улице Пешестрелецкой и не вышли из машин для «разборки».
На видео заметно, что первым наносит удар молодой водитель. Крепкий пенсионер, вышедший из «семерки», не просто его выдерживает, а так толкает оппонента, что тот чуть не валится на асфальт. Потом постепенно страсти утихли. В комментариях к видео почти все отмечают, что водитель «Шкоды», мягко говоря, не прав. И даже злорадствуют, что он в общем-то не справился с пожилым противником.
Надо сказать, что нервы воронежским водителям отказывают частенько. И подобные «дорожные разборки» происходят с незавидной регулярностью.
Драка водителей на Пеше-Стрелецкой: причины и разборка. Воронеж, 13.07.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU