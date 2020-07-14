2020-07-14T15:45:43+03:00
Общество

В Воронеже на видео попала драка пенсионера на «семерке» с водителем «Шкоды»

Кому из них в итоге больше досталось, непонятно [видео]
Артем ИЛЬИН
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Начало драки.Начало драки.Фото: кадр с видео
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13 июля довольно мерзко повел себя водитель «Шкоды» - на вид мужчина лет 25-30. На размещенном 14 июля в паблике «Мой и твой Воронеж» видео заметно, что он и водитель «семерки» поочередно «подрезали» друг друга. Пока не подъехали к улице Пешестрелецкой и не вышли из машин для «разборки».

На видео заметно, что первым наносит удар молодой водитель. Крепкий пенсионер, вышедший из «семерки», не просто его выдерживает, а так толкает оппонента, что тот чуть не валится на асфальт. Потом постепенно страсти утихли. В комментариях к видео почти все отмечают, что водитель «Шкоды», мягко говоря, не прав. И даже злорадствуют, что он в общем-то не справился с пожилым противником.

Надо сказать, что нервы воронежским водителям отказывают частенько. И подобные «дорожные разборки» происходят с незавидной регулярностью.

Драка водителей на Пеше-Стрелецкой: причины и разборка. Воронеж, 13.07.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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