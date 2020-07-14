Водитель несколько часов провел на трассе в Воронежской области из-за севшего аккумулятора

14 Июль 2020 2020-07-14T15:42:32+03:00

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Инспекторы ГИБДД помогли автомобилисту, попавшему в сложную ситуацию на трассе в Ольховатском районе. На неосвещенном участке автодороги полицейские увидели мигающий "аварийкой" ВАЗ-21099. Водитель "девяносто девятой" рассказал инспекторам, чтопровел на обочине дороги несколько часов, никто из проезжающих мимо автолюбителей не откликнулся на его просьбы о помощи. Оказалось, в машине сел аккумулятор.

Полицейские подзарядили батарею от аккумулятора патрульного автомобиля. Легковушка завелась, но заряда батареи не хватило для нормальной работы фар. Поэтому для предотвращения аварийной ситуации инспекторы сопроводили машину жителя Ольховатки до дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU