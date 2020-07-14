В воронежском музее имени Крамского поменяют местами два зала
В Воронежском художественном музее имени Крамского картины стоят на полу. В течение месяца в учреждении будет проходить масштабная реэкспозиция. На втором этаже музея поменяют местами два зала Русского искусства - передвижников и советского периода.
После официального открытия музея посетителей ждут изменения: для публичного показа будут подготовлены новые картины мастеров XIX-XXI веков. Появится новый удобный экскурсионный маршрут, - сообщили в музее.
О работах, которые войдут в новую экспозицию залов Русского искусства, можно посмотреть в цикле видеообзоров #РЕэкспозицияВОХМ на официальном сайте музея.
ИСТОЧНИК KP.RU