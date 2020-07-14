2020-07-14T15:47:23+03:00
Звезды

В воронежском музее имени Крамского поменяют местами два зала

"Переедут" советское искусство и "передвижники"
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронежском художественном музее имени Крамского картины стоят на полу. В течение месяца в учреждении будет проходить масштабная реэкспозиция. На втором этаже музея поменяют местами два зала Русского искусства - передвижников и советского периода.

После официального открытия музея посетителей ждут изменения: для публичного показа будут подготовлены новые картины мастеров XIX-XXI веков. Появится новый удобный экскурсионный маршрут, - сообщили в музее.

О работах, которые войдут в новую экспозицию залов Русского искусства, можно посмотреть в цикле видеообзоров #РЕэкспозицияВОХМ на официальном сайте музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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