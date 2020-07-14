2020-07-14T15:00:15+03:00
Общество

Во время самоизоляции в Воронеже рухнул спрос на краткосрочную аренду квартир

Впрочем, как только ограничения начали убирать, ситуация стала нормализовываться
Олег ИВАНОВ
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Как восстанавливается рынок недвижимости в крупнейших городах России проанализировали эксперты Циан. Оказалось, что самым успешным городом-миллионником стал Воронеж, где активность клиентов на вторичном рынке уже сейчас в полтора раза выше, чем в прошлом году даже с учетом режима самоизоляции. Напомним, в Воронежской области продлили режим ограничений до 20 июля включительно.

Динамика спроса за период с 1 марта по 5 июля в Воронеже составила +51%. При этом скачок спроса произошел как только были объявлены первые послабления коронавирусных ограничений. Для сравнения в Москве та же динамика отрицательная (-4%).

А вот интерес к новостройкам в Воронеже за тот же период подрос не столь явно +23%. Пока режим самоизоляции действовал со всеми ограничениями спрос на новые дома, согласно данным Циан, и вовсе упал (-5%), но позже, видимо, горожане задумались о покупке жилья.

А вот, что действительно серьезно пострадало в нашем городе, так это рынок аренды. Краткосрочный съем жилья во время самоизоляции стал меньше пользоваться популярностью (-47%). Хотя чуть позже ситуация начала выравниваться. Спокойнее ситуация с долгосрочной арендой, там даже есть небольшой прирост (+9%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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