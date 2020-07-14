В среду в Воронеже и по области ожидается сильный ветер

14 Июль 2020 2020-07-14T14:58:37+03:00

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Завтра, 15 июля, по Воронежу и области ожидается сильный, порывистый ветер.

- С 10 утра до шести вечера местами могут возникнуть порывы ветра 15-20 метров в секунду. Просим принять во внимание данную информацию, поберечь здоровье и имущество, особенно автомобили, - сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Для нашей полосы сила ветра обычно не выходит за рамки 5-10 метров секунду. Порывы большей силы способны вызвать разрушения, так как постройки не рассчитаны на такие нагрузки. Особенно жителям стоит быть внимательными к деревьям - они могут принести существенный ущерб здоровью и имуществу.

ИСТОЧНИК KP.RU