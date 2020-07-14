2020-07-14T14:50:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области механик украл у фирмы дизтопливо на 220 тыс рублей

Мужчина перепродавал топливо водителям большегрузов
Ярослав ИВАНОВ
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В Богучарском районе поймали механика, который обкрадывал собственную фирму. 40-летний мужчина в 2019-2020 годах был материально-ответственным лицом и, пользуясь вверенными ему топливными картами, похищал дизельное топливо. Согласно отчетности, он заправлял 12 машин. В действительности часть транспортных средств была сломана и не эксплуатировалась организацией. Похищенный дизель подозреваемый перепродавал водителям большегрузов.

Таким образом, механик присвоил около 6 000 литров дизельного топлива на сумму более 220 тысяч рублей.

За растрату ему грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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