В воронежский «Факел» перешел игрок, получивший тяжелейшую травму в матче с нашим клубом

14 Июль 2020 2020-07-14T14:46:21+03:00

Дмитрий Калугин, ранее выступавший за «Луч» из Владивостока, пока будет набирать форму в молодежной команде

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«Факел» пополнили два игрока: полузащитники Максим Седов и Дмитрий Калугин.

20-летний Седов (рост 178 сантиметров, вес 68 килограммов), ранее выступавший за «молодежку» казанского «Рубина», достаточно долго находился на просмотре в нашей команде. Но на днях с воспитанником пермского футбола все-таки подписали контракт.

У еше одного новобранца Дмитрия Калугина, который пока будет играть за «молодежку» «Факела», с воронежской командой связан один из самых жутких моментов в его жизни. 15 марта в столицу Черноземья приехал «Луч» из Владивостока. Калугин тогда выступал за дальневосточную команду. Трудная игра, которая оказалась последней для «Факела» перед окончанием первенства ФНЛ из-за коронавируса, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

На 82-й минуте Калугин вышел на замену и уже в компенсированное время, пытаясь сравнять счет, столкнулся с нашим вратарем Данилой Ермаковым Дмитрий получил жуткую травму лица – сложный перелом верхней челюсти и носа. После этого многие поспешили вообще его «списать» - некоторые источники даже сообщали, что он подумывает заканчивать с футболом.

Однако Калугин восстановился. И, как он сам рассказал, получил приглашение от генерального директора «Факела» Романа Асхабадзе. Предложение было – пока побыть «дядькой» в молодежной команде «Факела». Дмитрий согласился.

И еще солидная порция позитива. Перед первым контрольным матчем межсезонья «Факел» получил новый автобус. На нем команда и ездила в Белгород на игру с «Салютом».

Ключи от автобуса команде вручили перед выездом в Белгород.Фото: с сайта ФК "Факел"

Видимо, заряд положительных эмоций помог. «Факел» разгромил белгородский «Салют». На 67 минуте Дмитриев открыл счет, на 81-й новичок Подбельцев удвоил счет, а уже в добавленное время еще один новобранец Акбашев оформил разгром – 3:0.

10.07.2020 Видеоотчёт о матче Салют Белгород-Факел.fakelfc.ru

ИСТОЧНИК KP.RU