Земля у воронежского водохранилища попала в частные руки

14 Июль 2020 2020-07-14T14:33:27+03:00

Участок передавался по цепочке, пока не попал к строительной компании

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Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (ДИЗО) не смог отстоять в суде участок в два гектара, расположенный на левом берегу водохранилища, недалеко от дома №21 по ул. Гаршина. Ранее местные жители возмутились, что рядом с их домом собираются возвести высотку.

В итоге после ряда инстанций, 19-ый арбитражный апелляционный суд отказал ДИЗО в удовлетворении иска, признав права на участок воронежской ГК "Развитие" (занимается строительством жилья) законными.

Причем интересно, как эта ГК получила землю. По материалам суда следует, что сначала компания «Адрем» выиграла по аукциону право на аренду вышеназванного участка. Затем она передала его компании «Омега», а та уже ГК "Развитие». Так вот, юристы ДИЗО в суде как раз настаивали на том, то договоры, по котором фирмы передавали землю друг другу по цепочке, были заключены незаконно.

Однако суд с этим не согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU