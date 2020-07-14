2020-07-14T14:32:24+03:00
Дом. Семья

В Воронежскому зоопарку подарили двух детенышей косули

Их привезли из Эртильского и Павловского районов
Ярослав ИВАНОВ
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Жители Эртильского и Павловского районов подарили Воронежскому зоопарку двух детенышей косули. Косулят (это самец весом 6,8 кг и самка 5,6 кг) осмотрели ветеринарные врачи.

- Малыши здоровы, у них хороший аппетит. В зоопарке дежурят сотрудники для кормления косулят в вечерние часы. Животным дали клички Бусинка и Карандаш. В дальнейшем они отправятся на постоянное место жительства в зоопитомник «Червленый Яр», - сообщили в зоопарке.

Сотрудники напоминают, что не стоит забирать детенышей диких животных из леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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