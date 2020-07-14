Жительница Воронежа лишилась 260 тыс, пытаясь защитить деньги от лже-хакерской атаки

14 Июль 2020 2020-07-14T13:59:41+03:00

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За 13 июля 12 жителей Воронежской области стали жертвами аферистов. В общей сложности потерпевшие потеряли более 800 000 рублей.

260 тыс лишилась 53-летняя жительница Советского района. Ей позвонил "сотрудник службы безопасности банка", мужчина сообщил, что на карту произведена хакерская атака, а чтобы ее пресечь, нужно выполнить несколько операций. Женщина все сделала под диктовку афериста и лишилась средств.

Будьте бдительны при переводе или зачислении денег, в том числе, с помощью мобильных приложений банков, а также при приобретении товара на интернет-сайтах.

Сотрудники финансовых учреждений никогда не запрашивают по телефону сведения о карте клиента, ее номер, код на обратной стороне, срок её действия, а тем более пин-код. Если вы стали жертвой мошенников, срочно заблокируйте карту и идите в банк писать заявление о возврате денег на карту, так как банк обязан возвратить средства, если операция была оспорена владельцем карты в день операции.

ИСТОЧНИК KP.RU