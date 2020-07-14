8 воронежских активистов примут участие в разработке проекта реконструкции проспекта Революции

14 Июль 2020 2020-07-14T13:45:51+03:00

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В мэрии Воронежа определили общественников, которые примут участие в обсуждении проекта реконструкции проспекта Революции. Будут учтены мнения восьми городских активистов - Дениса Евграфова («Удобный Воронеж»), Александра Масленникова (общественный совет при департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области), Алексея Бабкина (сооснователя сообщества «ВелоВоронеж»), Егора Панова (представитель группы «Нет платной парковке в Воронеже»), Владимира Чеснокова (воронежское отделение «Союза архитекторов России»), Александра Попова (центр «Доступная среда»), Вячеслава Минакова (общественное движение «Архдозор»), Андрея Фурсова (сооснователя воронежского отделения организации «Город и транспорт»).

Планируется, что первая встреча с участием чиновников, проектировщиков и общественных активистов пройдет уже на этой неделе.

Напомним, на проспекте Революции уже отремонтировали коммуникации под проезжей частью, меняют асфальт и бортовой камень. Работы по благоустройству пешеходной части проспекта будут вести в 2021 году, подрядная организация для разработки проектно-сметной документации выбрана.

ИСТОЧНИК KP.RU