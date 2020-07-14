2020-07-14T13:27:13+03:00
Общество

На юге Воронежской области появится природный заказник

Площадь особо охраняемой территории составит 800 гектаров
Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронежской области появится еще один государственный природный заказник. Он будет располагаться в Верхнемамонском районе, в непосредственной близости от села Дерезовка, которое и дало ему название.

По данным регионального правительства, заказник областного значения "Дерезовский" займет в общей сложности территорию в 800 га и будет состоять из двух участков: на 524,82 га и на 276,16 га. На них запретят вести любую хозяйственную деятельность, осуществлять жилищное строительство, даже собак там можно будет выгуливать только в наморднике и на поводке. Делается это для того, чтобы сохранить биологическое разнообразие места. Это будет особо охраняемая природная территория областного значения, что позволит там проводить научные исследования, а также осуществлять экотуризм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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