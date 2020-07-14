2020-07-14T12:42:16+03:00
Общество

В Воронежском заповеднике показали резвящихся оленят

Малыши щиплют травку, а также упражняются в прыжках и беге [видео]
Татьяна МИСТЮКОВА
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Старший госинспектор в области охраны окружающей среды Воронежского заповедника Александр Фролов вновь подсмотрел жизнь диких животных. На сей раз его фотоловушка зафиксировала благородное семейство оленей - самок с их шустрыми детишками.

Мамы привели малышей пощипать травки. Взрослые особи внимательно смотрят по сторонам, пока оленята набираются сил. Утолив голод, подрастающее поколение начинает упражняться в прыжках и беге. На видео можно рассмотреть, насколько стремительны движения маленьких оленей.

- Для отёла самки европейского благородного оленя выбирают наиболее глухие участки леса и в мае-июне рождают одного, реже двух, детёнышей. Малыши имеют покровительственную пятнистую окраску и первые две недели после рождения прячутся в траве. В это время самка держится немного поодаль и периодически приходит покормить своё потомство. Спустя три недели олененок начинает активно питаться травой, но не отказывается и от молока. Сейчас оленята уже окрепли, всюду следуют за своими родителями. Нередко родственные самки с детёнышами объединяются в небольшие группы, как на нашем видео – вместе проще заметить опасность и защитить своё потомство от хищников. Ещё собратьям так веселее! - рассказали в заповенике.

А раньше в фотоловушку Воронежского заповедника попала семейка резвых кабанов.

Оленята. Воронежский заповедник.Видео: старший госинспектор в области охраны окружающей среды Александр Фролов

ИСТОЧНИК KP.RU

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