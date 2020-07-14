В Воронеже маршрутка сбила мужчину на «зебре»

14 Июль 2020 2020-07-14T12:42:45+03:00

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В понедельник, 13 июля, на улице 20 лет Октября у дома № 59/3 случилось ДТП.

- 39-летний водитель «ГАЗели», ехавший со стороны улицы Кирова в направлении остановки «Некрасова», двигался на разрешающий сигнал светофора. А вот 34-летний мужчина решил перебежать «зебру» на красный свет. Итог для него – тяжелые множественные травмы. Мужчину отвезли на скорой в БСМП № 1. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять наши сотрудники. – сообщили в городском отделе пропаганды УГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU