2020-07-14T12:35:31+03:00
Происшествия

В Воронеже годовалая малышка выпала из окна девятого этажа и разбилась насмерть

Трагедия случилась в Коминтерновском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Если ребенок теоретически может открыть окно, опасность всегда есть.Если ребенок теоретически может открыть окно, опасность всегда есть.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жуткое ЧП случилось в понедельник, 13 июля, в одном из домов на переулке Автогенный Коминтерновского района. Там около 15 часов выпала из окна девятого этажа малышка. Девочка погибла. Ей было всего год и четыре месяца.

Семья, где случилась ужасная трагедия, характеризуется как благополучная. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства ЧП. Однако, скорее всего, случилась простая невнимательность – родители оставили открытым окно, а ребенок туда полез.

В Воронеже был период, когда случилось сразу несколько подобных трагедий с детьми. Потом, к счастью, их число уменьшилось. Напоминаем, не следует целиком и полностью полагаться на свою внимательность (она, к сожалению, может подвести в самый неподходящий момент). Лучше всего установить окна с фиксаторами, чтобы ребенок при всем желании не мог их открыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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