На пруду в Воронежской области произошла поножовщина

14 Июль 2020 2020-07-14T11:39:27+03:00

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Около семи вечера 11 июля в больницу в Панинском районе привезли 44-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Ножевое ранение пострадавший получил на пруду «Калининский». Он там поругался с 45-летним знакомым и тот ударил его ножом в живот.

Подозреваемого задержали, нож изъяли. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью задержанному грозит до 10 лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU