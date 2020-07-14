2020-07-14T11:39:27+03:00
Происшествия

На пруду в Воронежской области произошла поножовщина

Мужчина получил проникающее ранение в живот
Ярослав ИВАНОВ
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Около семи вечера 11 июля в больницу в Панинском районе привезли 44-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Ножевое ранение пострадавший получил на пруду «Калининский». Он там поругался с 45-летним знакомым и тот ударил его ножом в живот.

Подозреваемого задержали, нож изъяли. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью задержанному грозит до 10 лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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