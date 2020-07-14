2020-07-14T10:22:35+03:00
Происшествия

В Воронеже "Фольксваген" сбил 6-летнего мальчика

ДТП произошло в одном из дворов на улице 9 января
Ярослав ИВАНОВ
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За 13 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 100 ДТП, в авариях пострадали пять человек.

Около 18.20 во дворе 9 Января, 113а в Воронеже 27-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» сбил 6-летнего мальчика, переходившего дорогу. Ребенка доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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