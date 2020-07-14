В Воронежской области на пожаре нашли тело мужчины

14 Июль 2020 2020-07-14T10:04:04+03:00

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Вечером 13 июля в Нижнедевицком районе на пепелище пожарные обнаружили труп 55-летнего мужчины.

- Сообщение о пожаре в поселке Курбатово поступило на пульт дежурного в 18.25. Горел дом площадью 56 кв. м на ул.Пролетарской. Семеро пожарных на двух машинах справились с огнем в 18.38. Сгорела комната площадью 12 метров. На пожаре обнаружили тело мужчины. Специалисты определяют причину возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Напомним, ночью 14 июля на Левом берегу Воронежа сгорели два КамАЗа и МАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU