В центре Воронежа дети играли осколками старинной плитки со склепа

13 Июль 2020 2020-07-13T20:25:24+03:00

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Очередную уникальную находку прямо под ногами обнаружили воронежские краеведы. В парке им. Дурова в ямке у детской площадки лежали осколки старинной облицовочной плитки.

- Сотрудница Экоцентра, что в парке мусором занимается, сказала что дети несколькими швырялись, наверное со стройки что в парке идет за забором, - поделился фотографией находки в соцсетях краевед Владимир Размустов.

Историк рассказал, что производитель плитки известный и часто упоминается на разных краеведческих форумах и блогах, от Москвы и Санкт-Петербурга до Сибири.

- Мой экземпляр - терракотовый, сложной формы с какой то выемкой, - уточнил краевед.

Коллега Владимира Разместова, Ольга Рудева, добавила, что такие плитки использовались на старинных склепах. Например, их находят на Придаче, где сейчас идет застройка.

Это, в общем-то, и не удивительно. Ведь парк им.Дурова как раз находится на месте старинного Митрофановского кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU