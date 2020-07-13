2020-07-13T18:40:06+03:00
Общество

Воронежские женщины могут занять «электронную очередь» в перинатальный центр

Новая услуга заработала с 13 июля
Елена ФЕДЯШЕВА
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Теперь воронежским женщинам можно не толпиться в коридорах перинатального центра №2 (КДО ПЦ) ВОКБ №1, дожидаясь вызова врача. С 13 июля они могут занять электронную очередь и прийти на прием к выбранному времени.

- При себе необходимо иметь направление из женской консультации, страховой медицинский полис и паспорт. Записаться к акушерам-гинекологам КДО ПЦ корпуса №2 можно через портал госуслуг или через личный кабинет пациента, - рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Если пациентка приходит повторно, то можно также записаться по телефону регистратуры: 257-96-17. Перинатальный центр работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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