Под Воронежем задержали вора, два года назад укравшего лекарства на 24 тысячи
В Воронежской области по подозрению в краже, совершенной в апреле 2018 года, задержали 53-летнего жителя Семилукского района. Два года назад из медучреждения в селе Стрелица пропали медикаменты стоимостью 24 тысячи рублей. Неизвестный ночью взломал дверь помещения и проник внутрь. Выйти на след вора оперативно не удалось.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Подозреваемый дал признательные показания.
Самое странное, что, несмотря на давность преступления, часть похищенного была изъята полицейскими в ходе обыска по месту жительства подозреваемого. Сейчас полицейские отрабатывают задержанного на причастность к совершению других преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU