Под Воронежем задержали вора, два года назад укравшего лекарства на 24 тысячи

13 Июль 2020 2020-07-13T18:04:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области по подозрению в краже, совершенной в апреле 2018 года, задержали 53-летнего жителя Семилукского района. Два года назад из медучреждения в селе Стрелица пропали медикаменты стоимостью 24 тысячи рублей. Неизвестный ночью взломал дверь помещения и проник внутрь. Выйти на след вора оперативно не удалось.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Подозреваемый дал признательные показания.

Самое странное, что, несмотря на давность преступления, часть похищенного была изъята полицейскими в ходе обыска по месту жительства подозреваемого. Сейчас полицейские отрабатывают задержанного на причастность к совершению других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU