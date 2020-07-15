В Воронеже за попытку мошенничества будут судить и.о. начальника следствия транспортной полиции

15 Июль 2020 2020-07-15T15:31:19+03:00

Руководителя обвиняют в вымогательстве 60 тысяч рублей за непривлечение к мнимой уголовной ответственности

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Бывшего исполняющего обязанности начальника следственного отдела Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте будут судить за покушение на мошенничество с использованием служебного положения. Первоначально ему инкриминировали другую, более жесткую статью - "получение взятки".

Как установили следователи, в июне 2020 года руководитель следствия сообщил одному из руководителей Юго-Восточной дирекции железнодорожных вокзалов об имеющихся у него доказательствах по уголовному делу и предложил «купить» его молчание за 60 тысяч рублей.

Попытку преступления пресекли сотрудники УФСБ по Воронежской области.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело ушло в суд Центрального района для вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU