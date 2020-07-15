В Воронеже за попытку мошенничества будут судить и.о. начальника следствия транспортной полиции
Бывшего исполняющего обязанности начальника следственного отдела Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте будут судить за покушение на мошенничество с использованием служебного положения. Первоначально ему инкриминировали другую, более жесткую статью - "получение взятки".
Как установили следователи, в июне 2020 года руководитель следствия сообщил одному из руководителей Юго-Восточной дирекции железнодорожных вокзалов об имеющихся у него доказательствах по уголовному делу и предложил «купить» его молчание за 60 тысяч рублей.
Попытку преступления пресекли сотрудники УФСБ по Воронежской области.
Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело ушло в суд Центрального района для вынесения приговора.
ИСТОЧНИК KP.RU