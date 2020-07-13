В Воронежской области бывший директор детдома, избивший двух подростков, может сесть на десять лет

13 Июль 2020 2020-07-13T16:21:54+03:00

Экс-руководитель еще и заставлял работать на своей даче

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд дело бывшего директора Мировского детдома, расположенного в поселке Перелешино Панинского района. Его обвиняют по нескольким пунктам статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Напомним, по данным проверки прокуратуры, назначенный в апреле 2019 года директор сумел до июня наворотить немало дел.

В начале июня прошлого года он ударил по лицу у ворот детдома 15-летнюю девочку. А в конце того же месяца директор проходил мимо спортплощадки. Ему не понравилось, как 14-летний мальчик занимается физкультурой. И директор за это стал избивать кулаками подростка, удары пришлись по груди.

В августе руководитель детдома заставил трех воспитанников пилить деревья, одному выдал бензопилу, не рассказав о технике безопасности. Подростки разбирали кирпичную кладку стен склада. Хорошо еще, что не случилось никакой беды, перемещали на носилках тяжелый строительный мусор.

Еще одного своего воспитанника 15 лет директор вывозил на личной машине на свой приусадебный участок в Тульской области. Там подросток и батрачил, естественно, бесплатно.

И это не все «подвиги». Директор сделал так, что женщина, работавшая в Воронеже, числилась у него главным бухгалтером и получала зарплату, а также надбавки за интенсивность и высокие достижения в труде, хотя в детдоме ее никто не видел. Кроме того, из детдома исчезли пять ноутбуков.

Оригинально руководитель детдома возил воспитанников купаться. Места в машине не хватало, и одного из подростков он запихнул в багажник. Палаточный лагерь в детдоме тоже организовывали своеобразно. Ребят там бросили на произвол судьбы. Пока не наскучило, они жили «дикарями», а потом двое мальчишек уехали на попутках в Воронеж и там бродяжничали, ночуя в подъездах.

Когда все эти «художества» выплыли наружу, директории уволился по собственному желанию. А первому заместителю председателя правительства Воронежской области Владимиру Попову внесли представление об устранении нарушений закона и недопущению подобных фактов впредь с требованием о привлечении виновников ЧП к дисциплинарной ответственности.

- Директор частично признал свою вину. Однако доказательств в отношении него собрано вполне достаточно. Максимальная ответственность, грозящая ему, - десять лет лишения свободы, - сообщил и.о. руководителя Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Николай Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU