Семь раз горели леса Воронежской области на прошлой неделе

13 Июль 2020 2020-07-13T16:15:46+03:00

Еще 25 раз пожарные боролись с огнем на территориях, не принадлежащих к лесному фонду Фото: из архива «КП»

Причиной пождаров стали обрыв линий ЛЭП и неосторожность в обращении с огнем

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На прошлой неделе в лесничествах на территории Воронежской области семь раз возникали пожары. Во вторник горели хвойные деревья в Павловском и Давыдовском лесничествах. Огонь возник на прилегающей территории, а потом перекинулся на лес. В результате выгорели 93 и 92 гектара посадок.

А 8 июля с пожарами боролись в Новохоперском и Донском лесничествах, и в Хоперском заповеднике. К счастью, очаги оперативно обнаружили и потушили. В итоге площадь пожара не превысила 0,7 гектара. По оценкам экспертов, в двух случаях пожар произошел из-за падения провода высокого напряжения, в одном – по вине населения.

- Неосторожное обращение с огнем стало причиной последнего пожара, который произошел в Давыдовском лесничестве 12 июля. Его площадь составила 1,6 гектаров, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.

За тот же период, по данным ведомства, на территории региона зарегистрированы 54 ландшафтных пожара. 25 раз пожарные боролись с огнем на территориях, не принадлежащих к лесному фонду.

Лесники просят воронежцев воздержаться от посещения лесов до снижения уровня пожарной опасности. По прогнозам гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе должны пройти сильные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU