В Воронежской области укрепляют берег реки Дон
Донское бассейновое водное управление проводит в Павловске работы по укреплению береговой линии реки Дон. Сейчас производится отсыпка струенаправляющих переливных шпор из камня.
На днях стройку проинспектировали сотрудники регионального департамента природных ресурсов и экологии. Эксперты отметили, что работы проводятся без нарушений и соблюдением утвержденного графика.
- Проведение берегоукрепительных работ позволит предотвратить обрушение жилых домов и других построек, ликвидировать негативное воздействие вод на левый берег реки Дон на юго-восточной окраине Павловска, - рассказали в департаменте.
ИСТОЧНИК KP.RU