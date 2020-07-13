В Воронежской области укрепляют берег реки Дон

13 Июль 2020 2020-07-13T14:14:53+03:00

Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии области

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Донское бассейновое водное управление проводит в Павловске работы по укреплению береговой линии реки Дон. Сейчас производится отсыпка струенаправляющих переливных шпор из камня.

На днях стройку проинспектировали сотрудники регионального департамента природных ресурсов и экологии. Эксперты отметили, что работы проводятся без нарушений и соблюдением утвержденного графика.

- Проведение берегоукрепительных работ позволит предотвратить обрушение жилых домов и других построек, ликвидировать негативное воздействие вод на левый берег реки Дон на юго-восточной окраине Павловска, - рассказали в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU