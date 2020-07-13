В Воронеже объявили торги на снос ветхого квартала и его новую застройку

13 Июль 2020 2020-07-13T14:00:54+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте мэрии Воронежа разместили извещение о торгах на право развития квартала с ветхими двухэтажными домами в Советском районе. Он расположен на улицах Защитников Родины, Мосина, Романтиков и Силикатная.

Площадь осваиваемой территории составляет 5,76 гектара. Сначала там нужно будет снести 18 жилых домов, еще два нежилых и котельную. После того, как место расчистят, там планируют возвести многоэтажки.

Максимальная цена аукциона – 4,9 миллиона рублей. Бывает, что она достаточно солидно снижается в ходе торгов. Их итоги подведут 10 августа.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU