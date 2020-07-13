2020-07-13T13:38:55+03:00
Происшествия

В Воронеже «бравый военный» отобрал у женщины 135 тысяч рублей

Аферист заявил, что его переводят в столицу Черноземья и ему срочно нужна квартира, обещал предоплату, но для этого требовал данные банковской карты
Юрий КОЗЛОВ
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К сотрудникам отдела полиции № 8 (Ленинский район) обратилась 36-летняя женщина. Она разместила на сайте объявлений сообщение о сдаче квартиры в аренду. На ее телефон позвонил мужчина. Представился военным и заявил, что его переводят в Воронеж, и квартира нужна срочно. Что якобы готов внести предоплату, но у него другой банк, поэтому для этого нужно знать номер карты женщины. Она продиктовала все секретные цифры, в том числе код, в котором спрашивали разрешение на перевод ее денег. Аферист сумел убедить свою жертву, что «добро» просили дать на то, чтобы сбросить предоплату ей. На самом деле, конечно, лежавшие на карте 135 тысяч рублей вскоре упорхнули мошеннику.

- 12 июля нам сообщили о пяти преступлениях, связанных с обманом или злоупотреблением доверием. Всего пострадавшим людям был причинен ущерб на сумму около 400 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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