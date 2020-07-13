Проехав несколько метров на чужой машине, житель Воронежской области встретился с ее владельцем
20-летний житель поселка Стрелица Семилукского района утром воскресным утром заметил у одного из домов на улице Центральная припаркованный ВАЗ-2107. Вскрыв замок и соединив провода, молодой человек завел двигатель и решил прокатиться. Но его поездка оказалась крайне короткой: через несколько метров он встретился с законным владельцем «семерки» - 52-летним местным жителем. Мужчина срочно позвонил в полицию.
Оперативно прибывшие стражи порядка задержали подозреваемого на месте преступления и доставили его в полицейский участок.
- По обстоятельствам угона возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU