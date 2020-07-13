Проехав несколько метров на чужой машине, житель Воронежской области встретился с ее владельцем

13 Июль 2020 2020-07-13T13:12:02+03:00

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20-летний житель поселка Стрелица Семилукского района утром воскресным утром заметил у одного из домов на улице Центральная припаркованный ВАЗ-2107. Вскрыв замок и соединив провода, молодой человек завел двигатель и решил прокатиться. Но его поездка оказалась крайне короткой: через несколько метров он встретился с законным владельцем «семерки» - 52-летним местным жителем. Мужчина срочно позвонил в полицию.

Оперативно прибывшие стражи порядка задержали подозреваемого на месте преступления и доставили его в полицейский участок.

- По обстоятельствам угона возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU