Санитарные врачи назвали места в Воронеже и области, где лучше не купаться

13 Июль 2020 2020-07-13T12:57:43+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора сообщили свежие данные о состоянии воды в местах, где любят отдыхать воронежцы.

Традиционно плохи дела в водохранилище. У пляжа в парке «Дельфин» на улице Остужева, а также на левом берегу южнее трассы «Дон» в 2,4км. от моста через реку Воронеж содержание бактерий превышает норму в 240 раз, у «Алых парусов» и стадиона «Локомотив» - в 48 раз.

В Подгоренском районе на пляже в селе Колодежное у реки Дон, содержание бактерий превышает норму в 2,6 раз, у села Белогорье - в 1,3 раза. Также неблагополучная ситуация наблюдается на реке Усмань: у базы отдыха «Маяк» и в микрорайоне Боровое. В Кантемировском районе в пруду Титаревский не все в порядке с содержанием кислорода – норма нарушена в 2,2 раза.

В то же время паразитов в воде не обнаружили, песок везде в норме. Тем не менее во всех перечисленных местах купаться не рекомендуют. Санитарные врачи выдали предписание разместить там соответствующие аншлаги.

ИСТОЧНИК KP.RU