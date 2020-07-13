2020-07-13T12:04:44+03:00
Происшествия

Под Воронежем в ДТП на мосту попали сразу три авто

Из-за этого образовалась немалая пробка [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Почему случился этот "паровозик" из трех машин, пока выясняют.Почему случился этот "паровозик" из трех машин, пока выясняют.Фото: кадр с видео
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В воскресенье, 12 июля, поздним вечером на семилукском мосту образовался «паровозик» из трех машин. «Тойота-Королла» и «Киа» зажали между собой «шестерку».

Очевидцы аварии в комментариях к посту об аварии в соцсети «Аварии/ДТП/Воронежа» отмечали, что из-за аварии возникла немалая пробка. Причем не в последнюю очередь из-за любопытствующих водителей, притормаживавших возле места происшествия.

В региональном отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что по этому ДТП данных о пострадавших у них нет. Так что, видимо, водители отделались легким испугом. А вот машинам срочно нужен ремонт.

Авария на семилукском мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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