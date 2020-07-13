Под Воронежем в ДТП на мосту попали сразу три авто
В воскресенье, 12 июля, поздним вечером на семилукском мосту образовался «паровозик» из трех машин. «Тойота-Королла» и «Киа» зажали между собой «шестерку».
Очевидцы аварии в комментариях к посту об аварии в соцсети «Аварии/ДТП/Воронежа» отмечали, что из-за аварии возникла немалая пробка. Причем не в последнюю очередь из-за любопытствующих водителей, притормаживавших возле места происшествия.
В региональном отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что по этому ДТП данных о пострадавших у них нет. Так что, видимо, водители отделались легким испугом. А вот машинам срочно нужен ремонт.
Авария на семилукском мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU