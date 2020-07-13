В воронежском «Водоканале» предупреждают о начале пломбировки счетчиков

13 Июль 2020 2020-07-13T11:47:00+03:00

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В «РВК-Воронеж» предупредили о возобновлении пломбировки счетчиков. Ранее эту процедуру приостановили из-за опасности заражения коронавирусом. Теперь специалисты начали отрабатывать заявки, поступившие за время вынужденного простоя. В квартирах потребителей, находящихся на прямых расчётах с «РВК-Воронеж», опломбировку по закону обязаны производить сотрудники инспекции водных ресурсов водоканала. У остальных этим должны заниматься работники управляющих компаний.

- Наши сотрудники ежедневного посещают примерно полтора десятка квартир, при этом они соблюдают социальную дистанцию, носят медицинские маски и перчатки, а также обрабатывают руки антисептическим средством перед каждым посещением квартиры, - рассказала начальник отдела по контролю бытовых потребителей «РВК-Воронеж» Вероника Сенина.

В «Водоканале» напоминают: пломбировка необходима при установке нового счетчика. В этом случае ее делают бесплатно.. В то же время нужно сообщать в «РВК -Воронеж» о случайном повреждении пломбы, а в случае аварийной ситуации приложить акт обследования. подписанный представителем управляющей компании. В этом случае за работы придется заплатить. Признак неисправности пломбы - нанесенный на ее пленку рисунок темнеет.

Заявку на опломбировку индивидуального прибора учёта можно подать по телефону контакт-центра 206-77-06 или 206-77-07, а также в личном кабинете на официальном сайте компании https://voronezh-rvk.ru/ в разделе «Абонентам».

ИСТОЧНИК KP.RU