2020-07-13T10:32:43+03:00
Происшествия

В Воронежской области с организаторов подпольного казино взыщут 630 тысяч рублей прибыли

Они устраивали игры с мая по ноябрь 2018 года
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Лискинский районный суд рассмотрел иск к организаторам подпольного казино. Так 42-летний воронежец и его 30-летняя напарница с мая по ноябрь 2018 года получили прибыль в 630 тысяч рублей.

Как сообщают "Новости Воронежа", суд признал их виновными в незаконной организации и проведении азартных игр. Мужчину оштрафовали на 150 тысяч и отправили в колонию общего режима на два года, женщине назначили штраф в сто тысяч и полтора года в колонии. Кроме того, устроителям казино придется раскошелиться на 630 тысяч.

Чтобы иск был удовлетворен, на автомобиль одного из осужденных наложен запрет на совершение регистрационных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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