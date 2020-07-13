В Воронеже на видео попал момент, когда «белый мститель» едва не врезался в маршрутку

13 Июль 2020 2020-07-13T09:26:44+03:00

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Продолжает действовать (а кто-то скажет злодействовать) водитель белых «Жигулей», прозванный в народе «белым мстителем». Напомним, мужчина весьма своеобразно «учит» правилам дорожного движения тех, кто едет рядом. Он намеренно не уходит от столкновения, когда кто-то нарушает правила – старую машину, видимо, не очень жалко. Правила он знает хорошо, его признают правым, и «мститель» получает свой маленький «гешефт».

Обычно принципиальный водитель орудует на Остужевском кольце. Однако на этот раз он сменил дислокацию и не пропустил маршрутку, выезжавшую с остановки на Памятнике Славы через сплошную линию. Вроде он и прав, но в то же время, если бы случилось столкновение и пострадал кто-то из пассажиров автобуса, ничего внутри у «учителя» не екнуло бы? Похоже, баланс между этими опасными «играми» у «мстителя» весьма зыбок.

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Белый мститель против Автолайна.

ИСТОЧНИК KP.RU