2020-07-13T09:01:01+03:00
Общество

В Воронеже сняли огромные крылья над храмом

Необычные облака 12 июля были и в селе недалеко от столицы Черноземья
Артем ИЛЬИН
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Над храмом облака-крылья смотрятся особенно эффектно.Над храмом облака-крылья смотрятся особенно эффектно.Фото: Анюта Полухина.
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Воронежцы делятся в соцсетях фото облаков причудливой формы, появившиеся на небе вечером 12 июля. Анюта Полухина сняла небесные крылья над храмом на Адмиралтейской площади. А Алексей Малыгин поймал в объектив нечто напоминающее творения художников-символистов над полем в селе Гремячье.

В поле над селом Гремячье на фото попало нечто фантасмагорическое. Фото: Алексей Малыгин.

В поле над селом Гремячье на фото попало нечто фантасмагорическое.Фото: Алексей Малыгин.

В комментариях Михаил Барбашин поделился личным опытом. Он написал, что раньше такие облака называли «лисьими хвостами». И появлялись они, как правило, к смене погоды.

К слову, синоптики с этой народной приметой согласны. Уже в среду, 15 июля, и в четверг, 16 июля, днем обещают всего +19, а 13-го, хотя и пророчат +29, но зато с грозой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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