В Воронеже сняли огромные крылья над храмом
Воронежцы делятся в соцсетях фото облаков причудливой формы, появившиеся на небе вечером 12 июля. Анюта Полухина сняла небесные крылья над храмом на Адмиралтейской площади. А Алексей Малыгин поймал в объектив нечто напоминающее творения художников-символистов над полем в селе Гремячье.
В поле над селом Гремячье на фото попало нечто фантасмагорическое.Фото: Алексей Малыгин.
В комментариях Михаил Барбашин поделился личным опытом. Он написал, что раньше такие облака называли «лисьими хвостами». И появлялись они, как правило, к смене погоды.
К слову, синоптики с этой народной приметой согласны. Уже в среду, 15 июля, и в четверг, 16 июля, днем обещают всего +19, а 13-го, хотя и пророчат +29, но зато с грозой.
ИСТОЧНИК KP.RU