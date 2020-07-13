2020-07-13T08:10:37+03:00
Происшествия

Под Воронежем на пожаре сгорела «Тойота»

ЧП случилось на одной из дач Хохольского района
Юрий КОЗЛОВ
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Поздним вечером в воскресенье, 12 июля, в одном из дачных поселков Хохольского района вспыхнула машина.

- В 22.38 в дежурную часть сообщили, что в садоводческом товариществе «Роза» загорелась «Тойота 4 Раннер». На место ЧП выезжали четыре наших сотрудника на одной пожарной машине. Возгорание полностью ликвидировали в 23.10. Однако к тому времени автомобиль был уничтожен полностью. По оперативной информации, пострадавших на пожаре не было. Его причину еще предстоит выяснить, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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