Музей-усадьба Веневитинова открывает для воронежцев парк

12 Июль 2020 2020-07-12T20:08:28+03:00

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Усадьба Веневитинова с 13 июля открывает для посещений музейный парк и партер господского особняка. Здесь можно прогуляться, послушать экскурсию или провести свадебную фотосессию.

В режиме самостоятельного осмотра посетители могут проследовать через въездные ворота, выстроенные по типичным классицистическим канонам, мимо памятника поэту Дмитрию Веневитинову, прогуляться по партерной зоне под стенами барского дома, посетить природный парк с липовыми аллеями, зелеными лужайками, затейливыми клумбами, беседкой-ротондой и прудом.

Маршрут экскурсии «Мир дворянской усадьбы: сады и парки» пролегает по партерной зоне музея и живописному парку, делая остановки возле памятника поэту, в тени столетнего дуба, у прохладного пруда, на скамейках у цветочной клумбы, на смотровой площадке с видом на донские пейзажи. Прогулка по парку сопровождается рассказом экскурсовода о различных стилях и приемах садово-паркового искусства, о том, как использовались плодовые деревья, зачем нужны были липовые аллеи, пруды и беседки-ротонды.

ИСТОЧНИК KP.RU