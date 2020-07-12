2020-07-12T18:42:37+03:00
Общество

Где в Воронеже отключат горячую воду с 13 июня

Коммунальщики проводят плановый ремонт теплоцентралей к зиме
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежские коммунальщики продолжают плановый ремонт теплосетей к осеннее-зимнему сезону. С 13 июля отключат горячую воду по следующим адресам:

Коминтерновский район

с 13 по 26 июля

ул.Транспортная, 65а

с 14 по 24 июля

ул.Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

ул.45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127

пер.Славы, 1а, 3а, 5

пер.Ботанический, 47а

ул.Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5

Московский пр., 44а

ул.Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71

пер.Ученический, 1

Железнодорожный район

с 13 по 23 июля

ул.Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27

Ленинский пр., 223, 227

ул.Троицкого, 3, 5, 8

ул.Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68

ул.Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42

ул.Суворова, 116, 116а

с 14 по 27 июля

ул.Серафимовича, 14

с 16 по 29 июля

ул.Ф.Тютчева,93/5,95,95а, 95е, 95и, 95л,97, 99,99а,103

ул.Сельская, 2/1,2/2,2ф

Левобережный район

с 14 по 24 июля

ул.Героев Стратосферы, 9а

ул.Кулибина, 13а

ул.Меркулова, 1, 2, 4, 5

ул.Р.Беляевой, 2, 4, 6

ул.Циолковского, 19

ул.П.Осипенко, 19, 24

наб.Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44

ул.Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8

Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4;11, 21, 25/1, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77

пер.Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13

пер.Парашютистов, 4, 10

пер.Гвардейский, 2, 4

ул.Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75б

ул.Нижняя, 73

ул.Ленинградская, 82в

с 15 по 29 июля

ул.Иркутская 1 ,3 , 5 , 9 , 11, 13 , 15 ,17 , 19 , 21 , 23 , 27 ,68,70

Центральный район

с 14 июля по 27 июля

ул.Карла Маркса, 112.

ул.Революции 1905 года, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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