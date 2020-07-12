Где в Воронеже отключат горячую воду с 13 июня
Воронежские коммунальщики продолжают плановый ремонт теплосетей к осеннее-зимнему сезону. С 13 июля отключат горячую воду по следующим адресам:
Коминтерновский район
с 13 по 26 июля
ул.Транспортная, 65а
с 14 по 24 июля
ул.Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
ул.45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127
пер.Славы, 1а, 3а, 5
пер.Ботанический, 47а
ул.Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5
Московский пр., 44а
ул.Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71
пер.Ученический, 1
Железнодорожный район
с 13 по 23 июля
ул.Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27
Ленинский пр., 223, 227
ул.Троицкого, 3, 5, 8
ул.Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68
ул.Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42
ул.Суворова, 116, 116а
с 14 по 27 июля
ул.Серафимовича, 14
с 16 по 29 июля
ул.Ф.Тютчева,93/5,95,95а, 95е, 95и, 95л,97, 99,99а,103
ул.Сельская, 2/1,2/2,2ф
Левобережный район
с 14 по 24 июля
ул.Героев Стратосферы, 9а
ул.Кулибина, 13а
ул.Меркулова, 1, 2, 4, 5
ул.Р.Беляевой, 2, 4, 6
ул.Циолковского, 19
ул.П.Осипенко, 19, 24
наб.Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44
ул.Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8
Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4;11, 21, 25/1, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77
пер.Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13
пер.Парашютистов, 4, 10
пер.Гвардейский, 2, 4
ул.Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75б
ул.Нижняя, 73
ул.Ленинградская, 82в
с 15 по 29 июля
ул.Иркутская 1 ,3 , 5 , 9 , 11, 13 , 15 ,17 , 19 , 21 , 23 , 27 ,68,70
Центральный район
с 14 июля по 27 июля
ул.Карла Маркса, 112.
ул.Революции 1905 года, 5.
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