В Воронежской области директор обворовал фирму, которой руководил

12 Июль 2020 2020-07-12T17:35:21+03:00

Мужчина часть денег на хозрасходы истратил на себя

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Директор одного из учреждений в Грибановском районе обворовал свою же контору.

Осенью 2019 года 24-летний мужчина получил в кассе организации деньги на хозяйственные расходы. 9000 рублей из полученной суммы он присвоил себе, потратив на собственные нужды. При этом предоставил отчет о расходах и приложил к нему фиктивный чек на покупку запчастей для служебной машины.

За мошенничество ему грозит до шести лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU