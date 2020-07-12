В Воронеже будут судить виновника аварии, в которой тяжело пострадал трехлетний ребенок

12 Июль 2020 2020-07-12T15:31:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже будут судить 31-летнего виновника аварии, в которой год назад пострадал трехлетний малыш.

ДТП произошло днем 3 июня 2019 года. Водитель «ВАЗ-21150» следовал в сторону кордона Маяки. У одного из домов он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. Травмы пострадавшего трехлетнего ребенка, который был в "пятнашке", оказались тяжелыми.

Уголовное дело направили в Железнодорожный суд Воронежа.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU