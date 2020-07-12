2020-07-12T14:36:26+03:00
Происшествия

Во время аварии на воронежской ТЭЦ-2 паром насмерть обварилась сотрудница и пострадал начальник смены

Мужчина пытался спасти коллегу
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Ночью 12 июля на воронежской ТЭЦ-2 произошел несчастный случай - погибла 55-летняя сотрудница.

Около полуночи в зале паровых турбин произошла авария: прорвалась одна из труб, струя пара под высоким давлением ударила в будку дежурного машиниста турбин со стороны двери. Пострадал также начальник смены: 45-летний мужчина пытался помочь женщине. Он получил ожоги.

- Угрозы жизни начальника смены нет. В настоящее время ведутся следственные мероприятия, проводится внутренняя проверка, - сообщили в Воронежском филиале ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация», которой принадлежит ТЭЦ-2. - Выражаем соболезнования родным и близким погибшей, семье будет оказана необходимая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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