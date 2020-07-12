Въезд в Отрадное под Воронежем украсят стелой

12 Июль 2020 2020-07-12T13:39:51+03:00

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К 1 августа въезд в поселок Отрадное под Воронежем украсят стелой. Проект показала местная администрация. На стеле со шпилем будет указан год образования села - 1615-й.

Въездная группа появится со стороны автомобильной дороги Воронеж-Тамбов. Уже начались строительные работы, смонтировали фундамент под постамент.

Еще одна стела уже установлена на въезде в Отрадное со стороны трассы М-4 «Дон».

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ИСТОЧНИК KP.RU