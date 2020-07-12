Под Воронежем "четверка" влетела в «КамАЗ»: двое погибли

12 Июль 2020 2020-07-12T12:58:08+03:00

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Вечером 11 июля страшная авария произошла в Панинском районе. Около 21.40 на 290-м километре автодороги «Р298 Курск - Саратов» автомобиль «ВАЗ-2104» влетел в стоящий «КамАЗ». 59-летний водитель "четверки" и его 49-летняя пассажирка погибли.

По предварительным данным полиции, водитель легковушки не справился с управлением.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, в Терновском районе столкнулись "Лада Калина" и "Вольво": один погибший и двое раненых

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ИСТОЧНИК KP.RU