2020-07-12T12:54:56+03:00
Происшествия

Под Воронежем столкнулись "Лада Калина" и "Вольво": один погибший и двое раненых

Авария произошла в Терновском районе
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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За 11 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 81 ДТП. В авариях 12 человек получили травмы и трое погибли.

Смертельная авария произошла около 00.30 в Терновском районе. На 576-м километре автодороги М6 «Каспий» столкнулись «Лада Калина», следовавшая в сторону Воронежа под управлением 29-летнего жителя Липецкой области, и автомобиль «Вольво», который двигался во встречном направлении под управлением 38-летнего жителя Дагестана.

В ДТП погибла 21-летняя пассажирка «Лады Калины». Водитель и 48-летняя пассажирка отечественной легковушки попали в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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