Под Воронежем столкнулись "Лада Калина" и "Вольво": один погибший и двое раненых

12 Июль 2020 2020-07-12T12:54:56+03:00

Изменить размер текста: A A

За 11 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 81 ДТП. В авариях 12 человек получили травмы и трое погибли.

Смертельная авария произошла около 00.30 в Терновском районе. На 576-м километре автодороги М6 «Каспий» столкнулись «Лада Калина», следовавшая в сторону Воронежа под управлением 29-летнего жителя Липецкой области, и автомобиль «Вольво», который двигался во встречном направлении под управлением 38-летнего жителя Дагестана.

В ДТП погибла 21-летняя пассажирка «Лады Калины». Водитель и 48-летняя пассажирка отечественной легковушки попали в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU