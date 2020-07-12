Под Воронежем столкнулись "Лада Калина" и "Вольво": один погибший и двое раненых
За 11 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 81 ДТП. В авариях 12 человек получили травмы и трое погибли.
Смертельная авария произошла около 00.30 в Терновском районе. На 576-м километре автодороги М6 «Каспий» столкнулись «Лада Калина», следовавшая в сторону Воронежа под управлением 29-летнего жителя Липецкой области, и автомобиль «Вольво», который двигался во встречном направлении под управлением 38-летнего жителя Дагестана.
В ДТП погибла 21-летняя пассажирка «Лады Калины». Водитель и 48-летняя пассажирка отечественной легковушки попали в больницу с травмами.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU